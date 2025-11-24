Anahtar Parti'den Öğretmenler Günü Mesajı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin, "Başöğretmen'e minnetle, yüreğiyle emek veren tüm öğretmenlerimize hürmetle. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ağıralioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmen; evlatlarımızın sadece zihnini değil, yüreğini de eğiten, merhameti, adaleti, vicdanı öğreten insandır. Milletin yarınını, bugün sınıflarda sessizce yoğuran alın teri, göz nuru emektardır. Ben bu fedakarlığın şahidi bir evladım, eşim. Başöğretmen'e minnetle, yüreğiyle emek veren tüm öğretmenlerimize hürmetle. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."