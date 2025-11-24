Anahtar Parti'den Öğretmenler Günü Mesajı
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, öğretmenlerin önemine vurgu yaptı ve öğretmenlerimize hürmetlerini iletti.
(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin, "Başöğretmen'e minnetle, yüreğiyle emek veren tüm öğretmenlerimize hürmetle. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" dedi.
"Öğretmen; evlatlarımızın sadece zihnini değil, yüreğini de eğiten, merhameti, adaleti, vicdanı öğreten insandır. Milletin yarınını, bugün sınıflarda sessizce yoğuran alın teri, göz nuru emektardır. Ben bu fedakarlığın şahidi bir evladım, eşim. Başöğretmen'e minnetle, yüreğiyle emek veren tüm öğretmenlerimize hürmetle. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."