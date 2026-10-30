Anahtar Parti'den Akalın, Erdoğan-Aliyev ilişkilerini kardeşlik ölçüsü saymadı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini ilişkin "Bugünün iktidarlarının yanlışlarını bütün bir millete yani birbirimize yüklemeyeceğiz. Bugünün siyasal egemenleri yani Erdoğan ile Aliyev'in ilişkileri, bizim birbirimize bağlılığımızın ölçüsü olamaz. Bu kardeşlik onların iktidarıyla başlamadı, anlaşmazlıklarıyla da bitmez. Siyasal egemenler gelir geçer, asli egemen olan milletler, Türk milleti bakidir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, sosyal medya hesabından Türkiye ile Azerbaycan liderleri arasında yaşanan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"İKTİDARLAR KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR"

"Biz, siyasi hesaplar uğruna Timur ile Bayezid arasında saf tutanlardan değiliz. Hiç olmadık. Bu iki büyük Türk'ü de tarihimizin ve milletimizin bir parçası bildik. Her zaman Türklüğün safında, Türk milletinin ortak çıkarlarında buluştuk. Her zaman da buluşacağız. Devletlerin politikaları ayrışabilir, iktidarlar karşı karşıya gelebilir. Ancak hiçbir siyasi iktidar ya da bu iktidarların politikaları, Türkiye Türkleriyle Azerbaycan Türklerinin kardeşliğinden üstün değildir. Yanlış gördüğümüzü eleştirmekten de, kardeşimizin bize yönelik eleştirisini dinlemekten de, kardeşimizin hakkını savunmaktan da, onların da bizim hakkımızı savunmasını istemekten de vazgeçmeyiz. Vazgeçmeyeceğiz.

"SİYASAL EGEMENLER GELİR GEÇER, TÜRK MİLLETİ BAKİDİR"

Bugünün iktidarlarının yanlışlarını bütün bir millete yani birbirimize yüklemeyeceğiz. Bugünün siyasal egemenleri yani Erdoğan ile Aliyev'in ilişkileri, bizim birbirimize bağlılığımızın ölçüsü olamaz. Bu kardeşlik onların iktidarıyla başlamadı, anlaşmazlıklarıyla da bitmez. Siyasal egemenler gelir geçer, asli egemen olan milletler, Türk milleti bakidir. Bizim safımız daima Türk milletinin safıdır."

Kaynak: ANKA