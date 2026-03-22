Bursa'da Anahtar Parti il teşkilatı bayramlaştı

Anahtar Parti Bursa teşkilatı, Ramazan Bayramı'nın son gününde düzenlenen toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yalçın önderliğinde bayramlaştı. Yalçın, konuşmasında savaşların geçici olduğuna ve komşuluk ilişkilerine vurgu yaptı.

Anahtar Parti Bursa İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı'nın son gününde il binasında bayramlaşma töreni düzenledi. Programa Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yalçın, Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, il yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Programda partililerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yalçın, "Yanı başımızda büyük bir savaş oluyor ve 7 bine yakın insan hayatını kaybetti. Bu nedenle buruk bir bayram yaşıyoruz. Böyle kıymetli ve inancımızın zirveye çıktığı aylarda, bu tür olaylarla karşılaşmak travmaya neden oluyor. Bu noktada, Türkiye olarak bizim nasıl durduğumuz çok önemli. Bu topraklarda Kurtuluş Mücadelesi verildiğinde, Hindistan'daki Müslümanlardan kadınlar kollarındaki bilezikleri çıkarıp Kurtuluş Savaşı için yardım göndermişti" dedi.

'BİZ İRAN'LA KOMŞULUK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşananlara tepki gösteren Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yalçın "İran'daki insanların başına bombalar yağarken ne içer, ne yerler Ramazan aylarında? Biz hemen yanındaki komşu olarak ne yapıyoruz? Aşağıdaki zengin ülkelerle bir araya gelip, 'İran, sen yanlış yapıyorsun' diye açıklama yapıyoruz. İşin esas sahibine laf yok. Hükümeti uyarmak istiyorum. Bu savaşlar gelir geçer; biz İran'la komşuluk yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
