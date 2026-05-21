CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Anahtar Parti, Genel Başkan Ağıralioğlu Başkanlığında Acil Gündemle Toplanacak
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesinin ardından Anahtar Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında acil gündemle toplanma kararı aldı.
(ANKARA) – CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptalinin ardından Anahtar Parti Başkanlık Divanı'nın, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında bu akşam saat 19.00'da acil gündemle toplanacağı bildirildi.
Anahtar Parti'den yapılan açıklamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı iptaline ilişkin kararının ardından, Başkanlık Divanı'nın Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında toplanacağı kaydedildi.
Kaynak: ANKA