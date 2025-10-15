Anadolu Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü’nden Türk Dili İçin İşbirliği Protokolü

Anadolu Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında Türk dili ve kültürünü dünyada yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Senato Odası'nda düzenlenen imza törenine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmalarını yer verilen Adıgüzel, imzalanan protokolün önemine dikkati çekti.

Türk dili ve kültürünün dünyada daha etkili biçimde yaygınlaşması için yeni adımlar attıklarına değinen Adıgüzel, "Yunus Emre Enstitüsü, Türk dili ve kültürünün öğretilmesi ve uygulanması noktasında dünya çapında çok başarılı çalışmalar yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, yapılan işbirliğiyle Açıköğretim Sistemi kullanılarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Türk kültürünün, dilinin, gelenek ve göreneklerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacağının altını çizdi.

Aliy ise Türk kültürü adına uzun vadede önemli başarılara imza atılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu Üniversitesi ile daha önce yaptığımız işbirliğimiz başarıyla devam ediyor. Bugün imzaladığımız ek protokolle bu işbirliğini daha da güçlendirdik. Amacımız Türk dilini, kültürünü ve mirasını doğru bir şekilde tüm dünyaya tanıtmak. 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Anadolu Üniversitesi ile Avrupa'nın önemli merkezlerinden birinde bu amaç doğrultusunda güçlü bir yapı oluşturduk. İşbirliğimizin yeni alanlara da yayılacağına inanıyorum."

Konuşmaların ardından Adıgüzel ile Aliy işbirliği protokolünü imzaladı.