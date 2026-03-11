Haberler

Anadolu Üniversitesi ile Kamu Araştırmaları Vakfı arasında işbirliği protokolü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Üniversitesi ile Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) arasında kamu yönetimi, eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde ortak projeler ve bilimsel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi ile Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ulvi Saran, Anadolu Üniversitesi Rektörü Yusuf Adıgüzel'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette iki kurum arasında işbirliği protokolüne imza atıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Anadolu Üniversitesi ile KAV arasında kamu yönetimi, eğitim ve araştırma alanlarında bilgi, deneyim ve kaynak paylaşımının geliştirilmesi, ortak proje ve akademik çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İşbirliği çerçevesinde iki kurumun araştırma faaliyetleri ve eğitim programlarında çalışması, ayrıca forum, konferans, kongre, panel, çalıştay ve seminer gibi bilimsel etkinliklerin ortaklaşa düzenlenmesi planlanıyor.

Protokol kapsamında, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Ertuğrul yürütücülüğünde geliştirilen Anadolu Üniversitesi Ekonomik Güven Endeksi çalışmasının da işbirliği çerçevesinde sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi