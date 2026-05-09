Haberler

Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Barosu arasında protokol imzalandı

Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Barosu arasında protokol imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Barosu, hukuk öğrencilerinin uygulamalı eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla bir 'Yaz Stajı İşbirliği Protokolü' imzaladı. Protokol, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı ve uygulamalı eğitim almalarını hedefliyor.

Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Barosu arasında hukuk öğrencilerinin uygulamalı eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla "Yaz Stajı İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Eskişehir Barosu Başkanı Avukat Barış Günaydın tarafından imzalanan protokol kapsamında, hukuk eğitiminin uygulama boyutunun güçlendirilmesi ve öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Protokol çerçevesinde, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda yürütülecek yaz stajı programıyla öğrencilerin adliye, hukuk büroları ve çeşitli kurumlarda uygulamalı eğitim almaları planlanıyor.

İşbirliği kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini uygulama alanına taşıyarak mesleki deneyim kazanmaları, avukatlık mesleğinin etik ve teknik yönlerini yakından tanımaları ve uygulama becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Programla ayrıca üniversite ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin meslek hayatına hazırlanmalarında önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm

İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Bu halini unutun! Zara'yı görenler tanıyamıyor

Bu halini unutun! Ünlü ismi görenler tanıyamıyor
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek

Savaş tarihini değiştirecek! Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze
İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm

İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti
2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni ortaya çıktı

2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni ortaya çıktı
Galatasaray'da bomba Mertens gelişmesi

Galatasaray'da bomba Mertens gelişmesi