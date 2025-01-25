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Anadolu Üniversitesi öğrencileri, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına Kastamonu'da kütüphane kurdu

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına Kastamonu'da kütüphane kurdu
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Anadolu Üniversitesinin Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü üyesi öğrenciler, Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Çakırlı Köyü İlkokuluna İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına bir kütüphane kurdu.

Anadolu Üniversitesinin Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü üyesi öğrenciler, Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Çakırlı Köyü İlkokuluna İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına bir kütüphane kurdu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp üyesi öğrencilerin düzenledikleri atölyeler yoluyla bir araya gelip kütüphanenin çeşitli materyallerini tasarladığı projede, çocukların eğitimine ve okuma tutkusuna katkı sağlanması amaçlandı.

Hazırlık çalışmalarının ardından öğrencilerin Kastamonu'ya giderek köy halkıyla bir araya geldiği projede, kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Kuruluş aşamasında 1000'den fazla kitap ve kutu oyunuyla zenginleştirilen kütüphane, eğitici içeriklerle donatıldı.

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Güncel
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