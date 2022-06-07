Anadolu Üniversitesi'nden 'makamsal müzik algısı' testi - Haberler

ANADOLU Üniversitesi, 7 yaşından büyük herkesin kendi müzik algısı hakkında bilgi sahibi olması amacıyla web tabanlı Makamsal Müzik Algısı Testi (MAMAT) platformunu kurdu. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca, testin uluslararası çapta başka örneği olmadığını belirterek, "Hayatınız boyunca hiçbir nota çalmadıysanız da ya da bir notanın sesini söylemediyseniz de bunu kullanabiliyorsunuz. Yetenek keşfi konseptinde çocukluktan itibaren herkesin kullanabileceği bir test" dedi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca yürütücülüğünde, 2 yıllık bilimsel araştırma projesiyle herkesin kendi müzik algısı hakkında bilgi sahibi olması amacıyla web tabanlı Müzik Algısı Testi (AMAT) platformu kuruldu. Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca ve projede yer alan Prof. Dr. Şükrü Torun, Doç. Dr. Evrim Genç Kumtepe, Doç. Esra Berkman ve öğretim görevlisi Ebru Kemalbay Eren, psikometrik yöntemler kullanılarak geliştirilen müzik algı testinin ikinci versiyonu Makamsal Müzik Algısı Testi'ni (MAMAT) geliştirdi. MAMAT'a internet bağlantısı bulunan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından erişilebiliyor.