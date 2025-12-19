Haberler

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Kariyer Günü başladı

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Kariyer Günü başladı

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen yedinci Kariyer Günü etkinliği, sektörden firma temsilcilerinin katılımıyla başladı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Dekan Prof. Dr. Hakan Yılmaz açılış konuşmaları gerçekleştirdi.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Turizm Fakültesi Kariyer Günü başladı.

Sektörden firma temsilcileri ile öğrenciler bir araya geldiği fakültenin Fuaye Alanı'ndaki etkinliğin açılışına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.

Programda Adıgüzel, Yılmaz, Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Barış Çıvak, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Yıllık Komite Başkanı ve Turizm İşletmeciliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nazlı Akbaş birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Hatice Gamze Güngör - Güncel
