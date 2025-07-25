Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Sektördeki Yerlerini Alıyor

Türkiye'de iletişim alanında köklü geçmişe sahip kurumlardan olan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, altyapı yatırımları ve sektörel işbirlikleriyle her yıl istihdama hazır 150 mezun veriyor.

Yaklaşık 50 yıllık geçmişiyle Türkiye'de iletişim eğitiminin öncülerinden olan fakülte, akademik kadrosu, teorik ve uygulamalı eğitim modelinin yanı sıra sahip olduğu teknik altyapıyla dikkati çekiyor.

Fakülte bünyesinde yer alan "gazetecilik", "halkla ilişkiler ve reklamcılık", "sinema ve televizyon" ile "yeni medya ve iletişim" bölümlerinin lisans öğrencileri ile lisansüstü ve doktora programlarına devam eden öğrenciler, kurumun 3 stüdyosu, 12 kurgu odası ve teknik ekipmanlardan yararlanma imkanı buluyor.

Çağın gereklerine uygun teknik ve akademik donanım sayesinden öğrenciler uygulamalı deneyim kazanıyor.

Dron kullanmadan yeşil perde teknolojisine, haber yazımından fotoğraf ve video çekimine kadar iletişim konusundaki birçok alanda yetkinlik kazanan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından radyo, televizyon, haber ajansları, reklam, sinema gibi sektörlerde istihdam ediliyor.

Her yıl 150 mezun veren fakülteye 360 öğrenci de kayıt yaptırıyor.

"Mezunlarımız önemli kurumlarda görev alıyor"

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, AA muhabirine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in destekleriyle, uzun süredir gerçekleştirilemeyen etkinliklerin bu yıl yeniden hayata geçirildiğini söyledi.

Fakülteden mezun olan öğrencilerin sektörde önemli pozisyonlarda yer aldığının altını çizen Kılınç, "Eskişehir, İstanbul ve Ankara'ya yakınlığıyla da ulaşım açısından avantajlı bir konumda. Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz medya, sinema, reklamcılık gibi alanlarda önemli kurumlarda görev alıyorlar." diye konuştu.

Barış Kılınç, Rektör Adıgüzel'in desteğinin büyük önem taşıdığını anlatarak, "Sayın Rektörümüz de fakültemizden mezun. Devlet üniversitelerinde ilk defa bir iletişim fakültesi mezunu rektör görev yapıyor. Bu da bizim için çok kıymetli. Kurumsallaşmış etkinliklerimiz, onun desteğiyle yeniden hayat buluyor." dedi.

Fakültenin, iletişim alanında eğitim almak isteyen öğrenciler için büyük fırsat olduğunu dile getiren Kılınç, öğrencilerin fakülteyi detaylıca incelediklerinde sunduğu olanakları ve güçlü altyapısını kolaylıkla fark edebileceklerini vurguladı.

Yeni akademik yılda sektörün önemli isimleri öğrencilerle buluşacak

Yeni dönemde yıl boyunca güz ve bahar dönemlerini kapsayan etkinliklerle medya, sinema ve reklam dünyasından önemli isimlerin öğrencilerle buluşturulacağını bildiren Kılınç, şöyle devam etti:

"Senaryo, görüntü yönetmenliği, televizyon gazeteciliği, itibar yönetimi ve reklamcılık gibi alanlarda Türkiye'de bilinen önemli isimler burada ders verecek. Böylece hem akademik kadromuzdan hem de sektör temsilcilerinden eğitim alma imkanı doğacak. Bu, sektörel beklentilere göre kendimizi sürekli güncellememizi de sağlayacak."

Barış Kılınç, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından düzenlenen Eskişehir Film Festivali'nin bu sene 22'ncisinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu festivalde çok önemli görüntü ve sanat yönetmenlerinin öğrencilerle buluştuğunu kaydetti.

Türkiye'nin önde gelen film festivali ekiplerinin 16-19 Ekim tarihlerinde Eskişehir'de olacağını kaydeden Kılınç, bu kapsamda seçilen filmlerin hem öğrencilerle hem de Eskişehirlilerle buluşacağını vurguladı.

Türkiye'nin önemli yönetmenleri fakülte stüdyolarında film çekecek

Kılınç, fakültenin kuruluşunda yer alan sektör işbirliklerini yeniden canlandırmayı hedeflediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ulusal Kısa Film Akademisi adlı bir projemiz var. Bu proje kapsamında ilk aşamada bir senaryo yarışması düzenleyeceğiz. İlk 3'e giren senaryolar fakültemiz stüdyolarında, Türkiye'nin önemli yönetmenleri ve ekipleriyle birlikte çekilecek."