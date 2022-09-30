Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları'nın yeni eğitim öğretim yılı başladı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Azerbaycan Programları 2022-23 eğitim öğretim yılı başladı.

AÜ Azerbaycan Programları'nın yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, öğretim görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Erdal, Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, AÜ'nün yapısı ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Birçok üniversitenin salgın döneminde AÜ'nün teknolojik altyapısını kullandığını hatırlatan Erdal, "Sizler AÜ öğrencisi olarak çok şanslısınız. 40 yıllık bir birikimi olan üniversiteden mezun olacaksınız. Bu teknolojik yatırımı yapmak kolay bir iş değil." dedi.

Erdal, hem örgün eğitime gidecek hem de açık öğretimde okuyacak tüm öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Altunel ise AÜ'nün köklü ve büyük bir üniversite olduğunu, bu üniversitenin bayrağı altında bulunmanın ayrı bir güzellik olduğunu söyledi.

Yangın da iş hayatının eğitimli insanlara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu nedenle AÜ Azerbaycan programlarını desteklediklerini aktardı.

Yangın, "Eğer bir ülkede iş yapmak istiyorsanız o ülkede insan kaynaklarını güçlendirmelisiniz. Ekonomi sadece para kazanmak, fabrika kurmak değil. Ekonomi eğitimle başlar. Eğitimsiz hiçbir işin ilerlemesi mümkün değildir." diye konuştu.

AÜ Azerbaycan Programları Koordinatörü Prof. Dr. Azer Hatemov, etkinliğe katıldığı için Erdal'a teşekkür etti, öğrencilere başarı diledi.

Konuşmaların ardından bazı öğrencilere öğrenci kimlikleri takdim edildi.