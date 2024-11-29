Üye Girişi
Haberler
Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geldi

 Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

Anadolu Parsı'nın DNA Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsının DNA'sına yönelik önemli çalışmalar yürütüyor. 2019'da ilk görüntüleri elde edilen parslara ait örnekler üzerinde yapılan çalışmalarda, bilimsel niteliğin artırılması hedefleniyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince, Türkiye'de nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsının DNA'sına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal, gazetecilere, Türkiye'de nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsının ilk kez 2019'da görüntülendiğini söyledi.

Anadolu parsı bireyinin yanı sıra dişisinin, akrabalarının hatta yavrusunun olduğunu düşündüklerini belirten Ünal, "Türkiye'deki ilk net, Batı Akdeniz ve Ege Bölgesi bazında, 2019'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından koruma amaçlı yapılan foto kapanlara denk geldi. Daha sonra ISUBÜ işbirliğinde bir araştırma başlatıldı ve bu tespit alanlarına 100'e yakın foto kapan kuruldu. Türkiye'deki ilk videolar bilimsel anlamda tespit edilmiş oldu. Akabinde imzalanan işbirliği protokolüyle TÜBİTAK kapsamında bir proje oluşturuldu." diye konuştu.

"DNA çalışmalarının bilimsel kalitesini artırmayı hedefliyoruz"

2019'da 5-6 yaşında olan erkek bireyin artık 10-11 yaşına geldiğini anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Gayet sağlıklı olduğu gözlenmektedir. Fakat henüz dişi bireyin tespit edilememesi, yeniden yerleştirme konusu üzerinde acilen çalışmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Daha önce DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca idrarından swap örneği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne gönderilerek DNA analizleri yapılmıştı. Bu çalışmanın bilimsel niteliğini artırmak amacıyla, farklı parslara ait numunelerden elde edilen örnekler ile karşılaştırma yapılmak suretiyle DNA çalışmalarının bilimsel kalitesini artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
img

Öğretmenlerine sürpriz yapan öğrenciler, hiç beklemedikleri bir karşılık aldı
img

Bahçeli'nin İmralı çağrısı sonrası Erdoğan'dan dikkat çeken talimat
img

Acun yarışmadan kovmuştu, son hali inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 1 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Hüseyin Yücel kimdir? Beşiktaş başkanı Hüseyin Yücel hayatı ve biyografisi! Ankara elektrik kesintisi! 1 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Aralık Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 30 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 30 Kasım 2024 Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Bekleni30 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açyor 1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun ... 2 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Akrep, Aslan, Başak burcu yorumu! 2 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.