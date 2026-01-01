Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır taşıt trafiğine açıldı
Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Kaynaşlı-Bolu-Gerede Cankurtaran kesiminin ağır tonajlı taşıt trafiğine açıldığını ve normal trafiğin yeniden sağlandığını duyurdu. Sürücüler, trafik işaretleri ve yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri konusunda bilgilendirildi.
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce Kaynaşlı- Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır tonajlı taşıt trafiğine açıldı.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Kaynaşlı-Bolu-Ankara istikametinde, yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğin normal akışına döndüğü bildirildi.
Açıklamada sürücüler, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri ve yetkililerin yönlendirmelerini dikkate almaları konularında uyarıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel