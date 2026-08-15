Sakarya'da TIR ve Otomobil Zincirleme Kazası: Uzman Onbaşı Hayatını Kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobiliyle kaza yapan piyade uzman onbaşı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otoyolun Arifiye mevkisi İstanbul istikametinde piyade uzman onbaşı D.C.G'nin (25) kullandığı 34 PTV 804 plakalı otomobil, önce arıza nedeniyle duran ve reflektörle işaretleme yapılan M.K. (59) idaresindeki 41 AST 264 çekici plakalı tıra, ardından çekicinin onarımı için emniyet şeridinde duraklayan Ö.H.D. (20) yönetimindeki 54 AKG 100 plakalı araca çarptı.

Kazada, İstanbul 23. Komando Tugay Komutanlığında görevli olduğu öğrenilen piyade uzman onbaşı D.C.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.C.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle güzergahta ulaşımın bir süre aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA