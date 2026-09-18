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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyere çarpan tır ulaşımı aksattı

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyere çarpan tır ulaşımı aksattı
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tırın bariyere çarpması nedeniyle ulaşım aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tırın bariyere çarpması nedeniyle ulaşım aksadı.

Otoyolun Ankara istikametinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Alikahya mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Bölgede araç kuyruğu oluştu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Ankara istikameti, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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