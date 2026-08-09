Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden K.Ç. idaresindeki 34 FG 1509 plakalı otomobil, Avşar köyü yakınlarında aynı yönde ilerleyen 34 BON 786 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık personelince ambulansta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle otoyolda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA