Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Yaralı
Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Otoyolun kayganlığı nedeniyle oluşan kaza sonrası ulaşım bir süre aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Otoyolun Sapanca Yeni Mahalle mevkisi Ankara yönünde, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda SUV tipi araç ile otomobillerin karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarma, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu otoyolun Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
