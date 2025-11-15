Haberler

Anadolu Otoyolu'nda Üç Araçla Kaza: 6 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Üç Araçla Kaza: 6 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Gebze kesiminde meydana gelen kazada, bir tırın çarptığı otomobil bariyerle çarpışarak savruldu. Kazada 6 kişi yaralandı. Olay sonrası ulaşım kontrollü sağlandı, kaçan tır sürücüsü için arama çalışmaları başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesiminde üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında İsmail Y. idaresindeki 16 BLF 424 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyere çarparak durabildi.

Otomobilden ve bariyerden kopan parçalar, arkadan gelen Zakir G. yönetimindeki 34 HPB 819 plakalı hafif ticari araca isabet etti.

Kazada otomobil sürücüsü İsmail Y. ile aynı araçta bulunan 3 çocuk ve 2 yetişkin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Jandarma, kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
Belçika Kazakistan'a takıldı, Dünya Kupası bileti son maça kaldı

Kazakistan'a takıldılar! Dünya Kupası biletleri son maça kaldı
A Milli Takım'da korkutan sakatlık

Galatasaraylıları korkutan sakatlık
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Shane Larkin'in sakatlık durumu belli oldu! Aylarca forma giyemeyecek

Larkin'in durumu belli oldu: Aylarca forma giyemeyecek
Takımdan ayrılıyor mu? Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden 21 maddelik açıklama

Takımdan ayrılıyor mu? 21 maddelik açıklamayla cevap
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.