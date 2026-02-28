Haberler

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Şişman ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyere çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

İsmail Şişman idaresindeki 81 ACL 286 plakalı otomobil, otoyolun Ankara yönü Beyköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şişman'ın Hürriyetçi Eğitim-Sen Düzce İl Başkanlığı görevini yürüttüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
ABD-İran gerginliğinde tarihi adım: Barış anlaşmasına yaklaşıyoruz

Dünyayı sarsacak gelişme! ABD-İran gerginliğinde tarihi adım geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncudan acı haber
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti

Air Force One'dan inmiyordu! Şimdi tarifeli uçakla seyahat ediyor
FETÖ firarisi eski asker yakalandı

FETÖ firarisi eski asker yakalandı
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi
6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncudan acı haber
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu