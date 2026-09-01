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Sakarya'da Tır Karayolları Aracına Çarptı: 3 Yaralı

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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tırın park halindeki Karayolları aracına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tırın park halindeki Karayolları aracına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkisinde R.B. idaresindeki tır, ot biçme ve peyzaj işlemi için emniyet şeridinde park halindeki Karayolları aracına çarptı.

Kazada, tır sürücüsü ile ot biçme işlemi yapan karayolları personeli M.A. ve M.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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