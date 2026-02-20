Haberler

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle ulaşıma kapandı
Kocaeli'de 2 tırın karıştığı kaza sonucu Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Devrilen tırdan mukavvalar yola saçıldı, bölgeye acil yardım ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tırın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 tır çarpıştı.

Kaza sonucu mukavva yüklü tır devrildi. Tırdaki mukavvalar yola saçıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
