Kocaeli'de otomobilin otoyol gişelerine çarptığı kazada yaralanan anne ve oğlu hastanede öldü
Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde meydana gelen trafik kazasında otomobilin gişelere çarpması sonucu ağır yaralanan anne ve oğlu hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde otomobilin gişelere çarptığı kazada yaralanan anne ve oğlu, hastanede hayatını kaybetti.
Kullandığı 34 MGV 886 plakalı otomobiliyle dün Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerine çarpması sonucu yaralanan Ümit Y. (23) ve annesi Menşure Y. (44) kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otoyolun Gebze geçişinde dün, Ümit Y. idaresindeki otomobil, Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerine çarpmış, kazada sürücü ile annesi Menşure Y. ağır yaralanmıştı.
Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, aracın çarptığı gişe geçici olarak kapatılmıştı.