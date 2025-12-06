Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde beton su kanalına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Düzce kesiminde meydana gelen kazada, bir otomobil beton su kanalına çarptı, sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin beton su kanalına çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Otoyolda İstanbul istikametinde seyreden M.E. (60) idaresindeki 35 EC 695 plakalı otomobil, Darıyeri Yörükler mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton su kanalına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, kara yolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.E. (54) yaralandı.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan H.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel