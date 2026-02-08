Haberler

Anadolu Otoyolu'nda kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir kamyon tıra çarparak devrildi. Olayda bir kişi yaralandı ve yol bir süre trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyon ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Otoyoldan Ankara istikametine seyreden 34 UJ 2960 plakalı kamyonun, Dağkent mevkisinde önde seyreden 14 EA 182 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle mobilya yüklü kamyon yola devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kaza yapan araçların iş makinesi yardımıyla yolun sağ şeridine çekilmesinin ardından kontrollü şekilde açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
CHP'den istifa eden belediye başkanından 'AK Parti'ye mi geçeceksiniz?' sorusuna yanıt

İstifa sonrası "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Gururdan ağladım' diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı

"Gururdan ağladım" dedi, tüm tapularını gözünü kırpmadan bağışladı
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
'Gururdan ağladım' diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı

"Gururdan ağladım" dedi, tüm tapularını gözünü kırpmadan bağışladı
Evli çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çiftin sır ölümü! Feci halde bulundular
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı

Özcan Deniz'den akılalmaz teklif! Eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı