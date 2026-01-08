Haberler

Sakarya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolun İstanbul istikameti Hendek mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GEK 18 plakalı otomobil ile 27 AKZ 677 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Yıldız D'nin (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, B.H. (24), G.H. (52) ve S.D. (31) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yıldız D'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar


