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Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde emniyet şeridinde duraklayan hafif ticari araca arkadan çarpan başka bir araç sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde emniyet şeridinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden O.M. (36) idaresindeki 34 CEB 853 plakalı hafif ticari araca, Sarıçökek mevkisinde emniyet şeridinde durakladığı esnada aynı yönde ilerleyen M.G. (43) yönetimindeki 33 BFL 90 plakalı hafif ticari araç çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 33 BFL 90 plakalı aracın sürücüsü ile yolcular N.G (37), B.G. (17) ve M.G. (13) yaralandı.

Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Ataseven
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