Bolu'da yoğun kar yağışı
Bolu Dağı kesiminde yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucunda Anadolu Otoyolu, ağır tonajlı araçların geçişine açıldı. Kaynaşlı ve Abant Gişeleri mevkilerindeki araçlar yolun açılmasıyla hareket etmeye başladı.
OTOYOL, AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞLERİNE AÇILDI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel