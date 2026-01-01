Bolu'da yoğun kar yağışı

OTOYOL, AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞLERİNE AÇILDI

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ağır tonajlı araçların geçişine yeniden açıldı. Kaynaşlı ve Abant Gişeleri mevkilerinde bekleyen ağır tonajlı araçlar, yolun açılmasıyla tekrar hareket etti.