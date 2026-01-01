Haberler

Bolu'da yoğun kar yağışı

Güncelleme:
Bolu Dağı kesiminde yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucunda Anadolu Otoyolu, ağır tonajlı araçların geçişine açıldı. Kaynaşlı ve Abant Gişeleri mevkilerindeki araçlar yolun açılmasıyla hareket etmeye başladı.

OTOYOL, AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞLERİNE AÇILDI

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ağır tonajlı araçların geçişine yeniden açıldı. Kaynaşlı ve Abant Gişeleri mevkilerinde bekleyen ağır tonajlı araçlar, yolun açılmasıyla tekrar hareket etti.

