Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu'nun en etkileyici şelalesi çamur aktı

Güncel Haberler

Anadolu'nun en etkileyici şelalesi çamur aktı Sivas'ın Gemerek ilçesinde doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan şelaleden adeta çamur aktı Sivas'ın Gemerek ilçesinde doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan şelaleden adeta çamur aktı.

Anadolu'nun en etkileyici şelalesi çamur aktı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan şelaleden adeta çamur aktı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan şelaleden adeta çamur aktı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan yağmur doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan şelaleyi de olumsuz etkiledi. Gemerek ilçesi Sızır kasabasına uzaklığı yaklaşık 1 kilometre olan şelalenin suyu renk değiştirdi. Selle birlikte şelaleden adeta çamur aktı. Anadolu'nun en etkileyici alanlarından birisi olarak göze çarpan şelaleyi bu durumda gören doğaseverler şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan ilçe merkezin de etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mağaranın ağzı mevkiinde oluşan sele belediye ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akın Bozduman - Güncel

Gemerek Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title