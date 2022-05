Anadolu medeniyetlerini anlatan 'The Heritage of Anatolia' sergisi ABD turunda

NEW Anadolu medeniyetlerini geçmişten günümüze taşıyan "The Heritage of Anatolia" adlı sergi, ABD'de North Carolina eyaletinde sanatseverlerle buluştu.

New York'ta açılan "On the Path of Sun (Güneşin İzinde)" adlı serginin devamı niteliğindeki "The Heritage of Anatolia" adlı seramik ve resim sergisi, Chapel Hill kentinde Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar ve eşi Gwen Sancar'ın öncülüğünde kurulan Sancar Kültür Merkezi'nde açıldı.

Seramik sanatçısı ve akademisyen Pınar Güzelgün Hangün ile ressam Nalan Kumlalı Atahan'ın ortak sergisine sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.Serginin açılışında konuşan seramik sanatçısı ve akademisyen Pınar Güzelgün Hangün, çok milletli ve kültürlü bir şehirde yaşarken özünü unutmak mümkün olsa da insanın genetiğine yerleşmiş değerlerini yeniden hatırlamanın, varlık amacını bulmasına yardım eden en önemli unsurlardan olduğunu söyledi.

Çocukluktan itibaren temas halinde bulunduğu oyun malzemesi olan kilin pişmiş hali seramiğin, yerleşik hayata geçen insanın ilk kullanım malzemesi olduğuna işaret eden Hangün, "Arkeolojik kazılar sonucu tarihi taşıyan bir malzeme olan seramik, Anadolu topraklarından geçen sayısız medeniyetler yolculuğunun sürecini bize anlatan en önemli araçlardan." dedi.

Anadolu'da uzun dönem yaşayan tarih öncesi medeniyetlerden Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar ve sonrasında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından bırakılan kültürel mirası sembolik olarak tuvallerinde farklı baskı ve boyama teknikleriyle yorumlayan ve uzun süredir Los Angeles'ta yaşayan ressam Nalan Kumlalı Atahan da "Köklerimiz, Anadolu'dan geliyor ve köklerimizi bilmeden bugüne bir katkı sağlayamayız." ifadesini kullandı.

Sergi, 1 Haziran'a kadar açık kalacak.