Anadolu Kadınlarının Motiflerini Ele Alan Sergi Dolmabahçe Sarayı'nda Açıldı

Ressam ve öğretmen İkranur Doğan'ın hazırladığı Anadolu kadınlarının motiflerini ele alan "Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları" sergisi, Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Açılışta konuşan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, bu sergiyle birlikte 2 açılış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu müzeyi kurarken sadece Osmanlı saray koleksiyonlarını sergilemek değil, aynı zamanda toplumun her kesimini bir araya getirecek projeler gerçekleştirmeyi de hedefliyorduk." dedi.

Yıldız, sergiyle beraber aynı anda "Müzede Eğitim" atölyesinin faaliyete girdiğini aktararak, "Ayrıca hemen resim müzesinin yanında yer alan Cemalettin Efendi Köşkü de birkaç ay sonra bir çocuk müzesi olarak faaliyete girecek. Milli Saraylar olarak bir vazifemiz de sanata ve ülkemizin yetiştirdiği sanatçılara destek olmaktır." ifadelerini kullandı.

"Seyirciye sorgulatmak istediğim şeyler var"

AA muhabirine konuşan İkranur Doğan, sergide resimlerin temelini kumaşların oluşturduğuna işaret ederek, "Kadınların giydiği kıyafetlerin üzerine resimlerimi yapıyorum. Geçmişten günümüze baktığımızda Anadolu kadınları kendilerini kıyafetlerine işleyerek nakşetmişler. Benim yaptığım biraz farklı olarak bunu boyalarla yapmak. Yani kendimi bu kadınların dilinde yansıtmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Doğan, Filistin'deki kadınlara dikkati çeken "Unutmayacağız" eserine ilişkin ise, şunları söyledi:

"Bu sergide daha çok Anadolu kadınlarının sessiz yankılarına değiniyoruz. Bu eserde kaybolmakta olan bir kültür olduğu için değil, bomba seslerinden onları duyamadığımız için Filistinli kadınları çizmek istedim. Eserde yıkık bir evde Filistinli kadınlar ve içerisinde taşlar var. Bu taşların bir kısmını da sergide görüyoruz. Bu noktada aslında seyirciye sorgulatmak istediğim şeyler var. Yani bu taşların neden burada olduğu ya da neden yerinde olmadığı gibi. Eserin ismi ise Filistin'li bir kadının söylediği 'unutmayacağız' sözünden ortaya çıktı."

Sergi, 1 Temmuz'a kadar Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.