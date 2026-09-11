Anadolu Eğitim Sendikası’ndan öğretmenlere cep telefonu yasağına karşı eylem kararı

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası (AES), Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesinde yer alan "öğretmenlerin sınıf içinde cep telefonu kullanmaması" hükmüne karşı eylem kararı aldığını açıkladı. Açıklamada, "MEB, eğitim çalışanlarının haklarını kısıtlama yerine genişletmeli ve güvence altına almalıdır" denildi.

AES, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesinde yer alan "öğretmenlerin de sınıf içinde cep telefonu kullanmaması" hükmüne ilişkin eylem kararı alındığını duyurdu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı genelgesinde yer alan 'öğretmenlerin de sınıf içinde cep telefonu kullanmaması' hükmüne ilişkin Anadolu Eğitim Sendikası olarak eylem kararı aldık.

Öğretmenlerin kişisel amaçlı cep telefonu kullanımı ile mesleki görevlerini yerine getirmek, eğitim teknolojilerine erişmek, zorunlu dijital işlemleri gerçekleştirmek ve acil durumlarda haberleşmek amacıyla telefon kullanması aynı kapsamda değerlendirilmemelidir.

Öğretmenlerin mesleki görevleri için gerekli telefon kullanımının engellenmesine ve acil hallerde haberleşme imkanlarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik kısıtlamalar Anayasa'nın 13. ve 22. maddesine aykırıdır.

MEB, eğitim çalışanlarının haklarını kısıtlama yerine genişletmeli ve güvence altına almalıdır. Anadolu Eğitim Sendikası olarak eğitim çalışanlarının haklarını korumak ve genişletmek için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA