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Anadolu Eğitim Sendikası, Fatih Projesi kesin kabul görevlerinde eylem kararı aldı

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Anadolu Eğitim Sendikası, Fatih Projesi kesin kabul görevlerinde eylem kararı aldı
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Anadolu Eğitim Sendikası Fatih Projesi'nde öğretmenlerin Faz-3 (700 okul) ve Faz-4 (3210 okul) ağ altyapısı kesin kabul komisyonlarında mali sorumluluk doğuran görevlendirmelerine karşı eylem kararı aldı. Üyeler 2026-2027 eğitim öğretim yılı sonuna kadar bu görevleri yapmayacak.

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası (AES), ?Fatih Projesi kapsamında öğretmenlerin kadro unvanı dışında, mali sorumluluk doğuran Faz-3 (700 Okul) ve Faz-4 (3210 Okul) "Okul Ağ Altyapısı" kesin kabul komisyonlarında görevlendirilmesine karşı eylem kararı alındığını duyurdu.

AES'den yapılan yazılı açıklamada, Fatih Projesi Ağ Altyapısı kesin kabul görevlerinde eylem kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"?Fatih Projesi kapsamında öğretmenlerin kadro unvanı dışında, mali sorumluluk doğuran Faz-3 (700 Okul) ve Faz-4 (3210 Okul) 'Okul Ağ Altyapısı' kesin kabul komisyonlarında görevlendirilmesine karşı eylem kararı aldık.

?Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 3. maddesindeki ihtisas mesleği tanımı, Anayasa'nın 18. maddesindeki angarya yasağı ve mali sorumluluk ilkeleri gereği bu görevlendirmeler hukuka aykırıdır. Bu kapsamda üyelerimizin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı sonuna kadar söz konusu 'Okul Ağ Altyapısı' kesin kabul görevlerini yerine getirmemelerine karar verilmiştir.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak üyelerimizin karşılaştığı her türlü hukuksuz, angarya niteliği olan durumlarda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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