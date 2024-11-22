Anadolu Basın Birliği 50. Yılını Kutladı

Anadolu Basın Birliğinin 50. yılı dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Mehmet Bora Zor, Anadolu basınının Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında saf tuttuğunu ifade etti.

Zor, Anadolu basınının düşman saldırılarından dolayı tren vagonlarında yapılan gazete baskılarıyla Milli Mücadele'ye destek verildiğini söyledi.

Derneğin 50. yılının kutlandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Zor, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kalemlerimiz daima keskin ve hazır olacaktır." dedi.

Derneğin Onursal Başkanı Halil Zor ise 25 yıl genel başkanlığını yaptığı derneğin 50 yıl dönümünün kutlanması dolayısıyla çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

Etkinliğin ardından, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye ödül verildi.