Anadolu Aşiretler Federasyonu Iğdır'da düzenlenen programla açıldı

Güncelleme:
Anadolu Aşiretler Federasyonu'nun kuruluşu nedeniyle Iğdır'da tanıtım programı düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programa, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı aşiretlerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Rektör Ekrem Gürel, burada yaptığı konuşmada, federasyonun ülkenin birlik ve beraberliğine katkı sunmasını temenni etti.

Gürel, Anadolu'nun tarih boyunca farklılıkların bir arada yaşadığı kadim bir medeniyet coğrafyası olduğunu belirterek, Iğdır'ın etnik ve mezhepsel çeşitliliği bir zenginlik olarak barındıran nadide şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Üniversite olarak toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne katkı sunmayı görev edindiklerini ifade eden Gürel, "Türkiye'nin ihtiyacı kimlikleri karşı karşıya getirmek değil, ortak değerlerde buluşmaktır. Güçlü bir Türkiye ancak zihinsel ve toplumsal birlikle mümkündür." dedi.

"Terörsüz Türkiye" vurgusu yapan Gürel, şiddetin her türlüsünün reddedilmesi çağrısında bulundu."

Federasyonun Genel Başkanı Ferhat Armağan ise Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne vurgu yaptı.

Armağan, federasyonun kardeşlik ve dayanışma anlayışıyla hareket ettiğini belireterek, "Türkiye'mizi böldürtmeyeceğiz, parçalamayacağız. Müminler ancak kardeştir, anlayışıyla yol yürüyeceğiz." diye konuştu.

Program dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
