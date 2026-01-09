Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Erhan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erhan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" başlıklı fotoğrafını tercih eden Erhan, "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçti.

Erhan, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını oyladı.

Anadolu Ajansının Milli Mücadele yıllarında Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak üzere kurulduğunu belirten Çağrı Erhan, "Bugün aradan yüzyılı aşkın bir süre geçtikten sonra dünyanın dünyaya sesini duyuruyor." dedi.

Erhan, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar boyunca küresel birtakım kurumların hegemonyası altında bulunan uluslararası iletişim sürecinde bazılarının görmek istemediklerini dünyanın dört bir yanına duyuran çok önemli uluslararası bir ajans haline geldi. Bugün Gazze'de eğer bir soykırım davası açıldıysa bu büyük ölçüde Anadolu Ajansının ortaya koymuş olduğu kanıtlarla oldu. Eğer dünya bugün pek çok haksızlığın ve insanların örselenmesinin, farkındaysa bu yine büyük ölçüde Anadolu Ajansının çalışmalarıyla oldu.

Bugün oy verdiğimiz, bu birbirinden değerli fotoğraflar da gösteriyor ki sadece Türkiye'de değil gerçekten de dünyanın dört bir yanında Anadolu Ajansının muhabirleri insanların daha iyi aydınlatılmaları ve bilgi sahibi olmaları için çalışıyorlar ama bunu yaparlarken de insani duygularımızı okşayan, bazen gözümüzü yeşerten bazen yüzümüzü güldüren, bir tebessüme çehremizin sahip olmasına yol açan kareleri de yakalıyorlar. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum, hepsini tebrik ediyorum. Anadolu Ajansına da başarılar diliyorum."

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.