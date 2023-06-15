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Anadolu Adalet Sarayı çalışanlarından deprem için anma konseri

Anadolu Adalet Sarayı çalışanlarından deprem için anma konseri

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Anadolu Adalet Sarayı çalışanlarının oluşturduğu koro, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler için anma konseri düzenledi.

Anadolu Adalet Sarayı çalışanlarının oluşturduğu koro, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler için anma konseri düzenledi.

Adliyenin konferans salonunda yapılan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Türk Halk Müziği Korosu'nun etkinliğine hakimler, savcılar, memurlar ile güvenlik görevlileri katıldı.

Solistlerin deprem bölgelerine ait türküleri koro ve solo olarak seslendirdiği etkinlik yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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