Anabilim İstanbul Bilim Olimpiyatları'na Damgasını Vurdu: 8 Madalya ile Zirvede!

Anabilim İstanbul Bilim Olimpiyatları'na Damgasını Vurdu: 8 Madalya ile Zirvede!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bilim Olimpiyatları'nda (İSBO 2024) sahne bu kez Anabilim öğrencilerinin! İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve şehrin en parlak genç zihinlerini buluşturan yarışmada, Anabilim Eğitim Kurumları öğrencileri bilgisayar kategorisinde gövde gösterisi yaptı.

Toplam 15 madalyanın 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8'ini tek başına kazanan Anabilim, bu alanda zirvenin tek sahibi oldu. Yarışmaya Maltepe, Ümraniye ve Sancaktepe Kampüslerinden katılan öğrenciler, bilgi birikimleri ve disiplinli çalışmalarıyla altın madalya kürsüsünü kimseye bırakmadı. Anabilim, 2021 yılından bugüne İstanbul Bilim Olimpiyatları (İSBO) kapsamında toplamda 4 Altın, 6 Gümüş ve 4 Bronz madalya kazanarak bu alandaki başarılarını tescillemiş oldu.

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, elde edilen bu başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu başarı, bilimsel düşünmeyi merkeze alan vizyonumuzun ve özveriyle çalışan eğitim kadromuzun bir sonucudur. Öğrencilerimizin azmi, öğretmenlerimizin rehberliği ve ailelerimizin desteğiyle gurur duyuyoruz. Anabilim olarak bilimi, üretmeyi ve gelişmeyi merkeze alan bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz."

Geleceği Şekillendiren Eğitim Vizyonu

1987 yılında kurulan Anabilim Eğitim Kurumları, kurulduğu günden bu yana "nitelikli eğitim" hedefinden sapmadan ilerliyor.Yenilikçi vizyonu ve çağın gerekliliklerine uyumlu yapısıyla anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anabilim Anadolu Lisesi, Anabilim Fen ve Teknoloji Lisesi olmak üzere İstanbul'da 9 kampüsüyle eğitimin öncü kurumlarından biri olarak Türkiye'nin saygın eğitim kurumları arasında sağlam bir yer edinmiş durumda.

Öğrencilerine güçlü eğitim kadrosuyla yoğun akademik program sunan ve ulusal sınavlara öğrenci hazırlayan kurum, ayrıca Cambridge Uluslararası Eğitim Programı'nı da bünyesine katarak öğrencilerine dünya çapında geçerli akademik yeterlilikler kazandırıyor.İngilizcenin yanı sıra üçüncü sınıftan başlayan ikinci yabancı dil öğretimi ile öğrencilerin çok dilli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyor.

Öğrencilerin erken yaşlardan başlayarak potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanıyan Yetenek Geliştirme Programı, millî sporcular yetiştirme misyonuyla faaliyet gösteren Anabilim Spor Kulübü, Kişilik Geliştirme ve Düşünme Becerileri Programları ile öğrenciler, empati kuran, düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler olarak yetişiyor.Proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla öğrenciler TÜBİTAK, TEKNOFEST gibi ulusal, uluslararası yarışmalarda bilim, teknoloji ve inovasyon alanında özgün projeler geliştirerek Türkiye dereceleri elde ediyor.

Kurulduğu günden bu yana bireyin çok yönlü gelişimini merkeze alan bir yaklaşımla hareket eden Anabilim, öğrencilerini sadece sınavlara değil, aynı zamanda hayata da hazırlıyor.

İletişim: kurumsaliletisim@anabilim.k12.tr

Haberler.com / Senem Zafer - Güncel
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Tatilde sınırları zorladı! Tek videoda 6 bikini değiştirdi
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi

Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi davasında Oosterwolde ve Mert Müldür ifade verdi

Fenerbahçeli futbolcular adliyede
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampındaki ikonik ana benzetildi
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Yunanistan'da içme suyunda uranyum çıktı, 3 bölgede OHAL ilan edildi

İçme suyundan uranyum çıktı, OHAL ilan edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.