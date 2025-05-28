Anabilim İstanbul Bilim Olimpiyatları'na Damgasını Vurdu: 8 Madalya ile Zirvede!

Toplam 15 madalyanın 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8'ini tek başına kazanan Anabilim, bu alanda zirvenin tek sahibi oldu. Yarışmaya Maltepe, Ümraniye ve Sancaktepe Kampüslerinden katılan öğrenciler, bilgi birikimleri ve disiplinli çalışmalarıyla altın madalya kürsüsünü kimseye bırakmadı. Anabilim, 2021 yılından bugüne İstanbul Bilim Olimpiyatları (İSBO) kapsamında toplamda 4 Altın, 6 Gümüş ve 4 Bronz madalya kazanarak bu alandaki başarılarını tescillemiş oldu.

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, elde edilen bu başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu başarı, bilimsel düşünmeyi merkeze alan vizyonumuzun ve özveriyle çalışan eğitim kadromuzun bir sonucudur. Öğrencilerimizin azmi, öğretmenlerimizin rehberliği ve ailelerimizin desteğiyle gurur duyuyoruz. Anabilim olarak bilimi, üretmeyi ve gelişmeyi merkeze alan bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz."

Geleceği Şekillendiren Eğitim Vizyonu

1987 yılında kurulan Anabilim Eğitim Kurumları, kurulduğu günden bu yana "nitelikli eğitim" hedefinden sapmadan ilerliyor.Yenilikçi vizyonu ve çağın gerekliliklerine uyumlu yapısıyla anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anabilim Anadolu Lisesi, Anabilim Fen ve Teknoloji Lisesi olmak üzere İstanbul'da 9 kampüsüyle eğitimin öncü kurumlarından biri olarak Türkiye'nin saygın eğitim kurumları arasında sağlam bir yer edinmiş durumda.

Öğrencilerine güçlü eğitim kadrosuyla yoğun akademik program sunan ve ulusal sınavlara öğrenci hazırlayan kurum, ayrıca Cambridge Uluslararası Eğitim Programı'nı da bünyesine katarak öğrencilerine dünya çapında geçerli akademik yeterlilikler kazandırıyor.İngilizcenin yanı sıra üçüncü sınıftan başlayan ikinci yabancı dil öğretimi ile öğrencilerin çok dilli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyor.

Öğrencilerin erken yaşlardan başlayarak potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanıyan Yetenek Geliştirme Programı, millî sporcular yetiştirme misyonuyla faaliyet gösteren Anabilim Spor Kulübü, Kişilik Geliştirme ve Düşünme Becerileri Programları ile öğrenciler, empati kuran, düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler olarak yetişiyor.Proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla öğrenciler TÜBİTAK, TEKNOFEST gibi ulusal, uluslararası yarışmalarda bilim, teknoloji ve inovasyon alanında özgün projeler geliştirerek Türkiye dereceleri elde ediyor.

Kurulduğu günden bu yana bireyin çok yönlü gelişimini merkeze alan bir yaklaşımla hareket eden Anabilim, öğrencilerini sadece sınavlara değil, aynı zamanda hayata da hazırlıyor.

İletişim: kurumsaliletisim@anabilim.k12.tr