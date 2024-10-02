Ana Sınıfı Öğrencileri İtfaiye Amirliğini Ziyaret Etti

Yağlıdere ilçesinde, ana sınıfı öğrencileri İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

"İtfaiye Haftası" dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya gelen Mustafa Kemal İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine, yangın söndürme, kaza kırım ekipmanları tanıtıldı.

Okul Müdürü Ömürcan Öztürk, gazetecilere, itfaiye personelinin haftasını kutladıklarını belirterek, "Tüm itfaiyeci kardeşlerimize, ilçemize kattıkları değer ve hizmetler için teşekkür ediyoruz. İtfaiye Haftası'nı kutlarken görevlerinde başarılar diliyoruz." dedi.