Ana Haber Bülteni'nde ünlü spiker Oğuz Haksever'den bomba gaf! 'Çıktı' demek isterken ortalık karıştı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ünlü haber spikeri Oğuz Haksever, Ana Haber Bülteni'nde çok konuşulacak bir gafa imza attı. Haksever, "Hakim karşısına çıktı" diyecekken "Hakim karşısına sı.tı" ifadesini kullandı.
Canlı yayınlarda zaman zaman denk gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Gafı yapan kişi, bu sefer ünlü haber spikeri Oğuz Haksever oldu.
"HAKİM KARŞISINA ÇIKTI" DEMEK İSTEDİ
Oğuz Haksever dünkü canlı Ana Haber bülteninde, ünlü aktör Kevin Spacey'inin hakim karşısına çıkmasına ilişkin haberi izleyicilere aktardı. Fakat Haksever, "Hakim karşısına çıktı" diyecekken "Hakim karşısına sı.tı" ifadesini kullandı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Haksever'in yaptığı bu gafın ardından sosyal medyada konuyla ilgili binlerce paylaşım yaptı. Sosyal medya kullanıcıları, bu tarz hataların canlı yayın için doğal olduğunu dile getirdi.