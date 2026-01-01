Haberler

Amsterdam'da tarihi Vondelkerk Kilisesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki Vondelkerk Kilisesi'nde çıkan yangın nedeniyle çevredeki evler tahliye edilirken, yangın kontrol altına alınamadı. Yangının sebebi henüz belirlenmedi, itfaiye ekipleri yangına müdahaleye devam ediyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki tarihi Vondelkerk Kilisesi'nde çıkan yangın nedeniyle onlarca ev tahliye edilirken yangın, henüz kontrol altına alınamadı.

Amsterdam Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 01.30 civarında çıkan yangın, üzerinden 7 saat geçmesine rağmen hala söndürülemedi.

İtfaiyecilerin güvenliği için Vondelstraat ile Amstelveenseweg arasındaki yaklaşık 90 hanede elektrik kesilirken duman nedeniyle çevre sakinlerinin evlerine dönmemeleri tavsiye edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle kıvılcım ve yanan parçalar çevreye savrulurken kilise çevresindeki çok sayıda konut tahliye edildi.

Yangının saatlerce süreceği değerlendirilirken Hollanda Donanmasının, ülkenin en büyük vinciyle yangına müdahale ettiği kaydedildi.

Tahliye edilenler barınma merkezlerine alınırken yangın, kilisenin çatısına yayıldı ve çatıdan parçalar koptu.

Yangının sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Duvarlar ayakta kaldı

Sabah saatlerinde yapılan incelemede, kilisenin duvarlarının ayakta kaldığı ve daha fazla çökmenin beklenmediği belirtildi.

Amsterdam'da çeşitli cemaat ve kuruluşların etkinlikleri için kullandığı 1872 yapımı tarihi kilisede, Özgürlük Kilisesi Topluluğu da ayinlerini düzenliyordu.

Hollanda genelinde yılbaşı olayları

Hollanda'nın birçok şehrinde yeni yıl kutlamalarında farklı yerlerde yangınlar çıktı.

Kamu yayıncısı NOS'ta yer alan haberde, yılbaşı kutlamalarında çıkan olaylarda polisin Utrecht şehri yakınlarında kovaladığı silahlı bir kişiyi vurarak etkisiz hale getirdiği ve yasak olmasına rağmen birçok şehirde havai fişek kullanıldığı aktarıldı.

Yaşanan olaylarda araçlar ve binalarda hasar meydana geldiği kaydedilen haberde, polisle çatışmalar yaşandığı ve çok sayıda gözaltının bulunduğu bilgisine yer verildi.

Haberde, havai fişek kazalarında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3'ü ağır olmak üzere, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Vakaların çoğunu havai fişek atılması sırasında gözlerinden yaralanan çocukların teşkil ettiği anlatılan haberde, gelecek yıl havai fişeğin tüm ülkede yasaklanması beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

