Amsterdam'da Kral Günü Coşkusu
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Kral Günü'nü kutlayan insanlar, kanal üzerindeki teknelerde eğlenceli anlar yaşadı. Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın doğum günü olan bu özel gün, her yıl ulusal bayram olarak kutlanıyor.
AMSTERDAM, 27 Nisan (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kanal üzerindeki teknelerde Kral Günü'nü kutlayan insanlar, 26 Nisan 2025.
Kral Günü, Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın doğum günü olan 27 Nisan'da ulusal bayram olarak kutlanıyor. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel