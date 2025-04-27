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Amsterdam'da Kral Günü Coşkusu

Amsterdam'da Kral Günü Coşkusu
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Kral Günü'nü kutlayan insanlar, kanal üzerindeki teknelerde eğlenceli anlar yaşadı. Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın doğum günü olan bu özel gün, her yıl ulusal bayram olarak kutlanıyor.

AMSTERDAM, 27 Nisan (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kanal üzerindeki teknelerde Kral Günü'nü kutlayan insanlar, 26 Nisan 2025.

Kral Günü, Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın doğum günü olan 27 Nisan'da ulusal bayram olarak kutlanıyor. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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