Amsterdam'da Filistin Toprak Günü Gösterileri

Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü ve İsrail'in Gazze'de yeniden başlattığı saldırılar dolayısıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yüzlerce kişi, gösteri düzenledi.

Uluslararası Af Örgütü ve çok sayıda STK, Amsterdam'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin Toprak Günü'nü anmak için bir araya geldi.

Amsterdam Spui Meydanı'nda toplanan yaklaşık 400 kişilik grup, Dam Meydanı'na yürüdü ve ramazan ayının son günü olması sebebiyle burada sokak iftarı düzenledi.

Eylemciler, "Amsterdam soykırıma hayır diyor", "Açlığı durdur", "Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdur", "Hollanda utan, ellerinde kan var" ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist." sloganları attı.

Göstericiler, "Topraklar işgal altındayken adalet sağlanamaz", "Soykırımı durdur" ve "İsrail'in suçlarına para yok." yazılı dövizler taşıdı.

Hollanda'nın bir an evvel İsrail'e desteğini kesmesi talebinde bulunan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere ait toprakları işgal ederek ve binlerce dönüm araziye el koyarak baskı ve zulüm yaptığına, Gazze'deki insanların açlığa terk edildiğine dikkati çekti.

Gösteriyi organize eden gruplardan Avrupa Gençlik Derneği (AGD) Hollanda sorumlusu Muhammet Karacabay, buradaki konuşmasında, İsrail'in işgal ve ilhak politikalarını eleştirerek, "İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. İsrail, yaklaşık son 18 ay içinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 binden fazla Filistinliyi öldürdü, şimdi de milyonlarcasını ölüme ve topraklarını terk etmeye zorluyor." dedi.

Göstericiler, Dam Meydanı'nda sonlandırdıkları yürüyüşün ardından meydanda kurulan masalarda sokak iftarı yaptı.

Soğuk havaya rağmen katılımın yüksek olduğu gösteri ve sokak iftarı, yaklaşık 4 saat sürdü.