Üye Girişi
Haberler

Amman'da Gazze için Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

Amman'da Gazze için Dayanışma Gösterisi Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalara karşı dayanışma amacıyla yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınında çeşitli sloganlar atarak Filistin'e destek verdiler.

Ürdün'ün başkenti Amman'da Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Ulusal Direnişi Destekleme Forumu'nun çağrısı üzerine "Siyonist Büyükelçiliğin Kuşatılması" sloganıyla İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınındaki yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler, "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Filistin", "7 Ekim yeni bir zafer", "Bağır, bütün insanlar duysun. Bütün ülkem Hamas'ın yanındadır." sloganları attı.

Göstericiler ayrıca, "Halk Araba Vadisi'ni devirmek istiyor" sloganlarıyla, Ürdün ile İsrail arasında 1994 yılında imzalanan "Vadi Araba Barış Anlaşması'nın iptal edilmesini talep etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Güvenlik Politika Filistin Güncel İsrail Dünya Ürdün Gazze Amman

İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel

 'Narin babaevinde öldürüldü' haberlerinin ardından Güran ailesinden dikkat çeken açıklama

'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberlerinin ardından aileden dikkat çeken açıklama

 Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Ekim An26 Ağustoskara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TBMM kapalı oturum nedir? Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda, CANLI - ŞİFRESİZ nereden izlenir (2. ELEME TURU)? ZTK fikstürü! TBMM kapalı oturum ne zaman, saat kaçta? Nobel Barış Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Kimya Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Fizik Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Ekonomi Ödülünü kim kazandı 2024?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.