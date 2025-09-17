Amerikan Vatandaşı İbrahim'in İsrail Hapishanesindeki Durumu Endişe Verici

İsrail'de aylardır hapiste tutulan ABD vatandaşı Muhammed İbrahim'in ailesi, haber alamadıkları 16 yaşındaki gencin sağlık durumundan endişe duyuyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere taş attığı iddiasıyla aylardır İsrail'de hapiste tutulan 16 yaşındaki ABD vatandaşı İbrahim'in akrabası Zeyad Kadur, gencin durumuna ilişkin AA muhabirine konuştu.

İbrahim'in şubatta, işgal altındaki Batı Şeria'da akrabalarını ziyaret ettiği sırada gözaltına alındığını anlatan Kadur, ailesinin İbrahim'in sağlığından endişe duyduğunu söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden İbrahim'in sağlığının "çok kötü" durumda olduğuna dair bilgi aldıklarını aktaran Kadur, İbrahim'in uyuz hastalığına yakalanmasına rağmen tedavi görmediğini ve kilo kaybı yaşadığını dile getirdi.

Kadur, şubattan bu yana İbrahim'le temas kuramadıklarını belirterek, "Onu en son gördüğümüzde, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde, 25 silahlı asker tarafından ailesinin gözleri önünde evden sürüklenerek götürülüyordu." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı "sessiz"

İbrahim'in durumuna ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığına ulaşamadıklarını vurgulayan Kadur, Bakanlığın telefonları açmadığını ve e-postalara yanıt vermediğini kaydetti.

Bu konuda özellikle ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu eleştiren Kadur, "1500 İsrailli Amerikalı, özel uçaklarla Florida'ya getirildi. (Rubio) Memleketi Florida'dan bir çocukla ilgili tek bir telefon veya e-postaya bile cevap vermedi." diye konuştu.

İbrahim'in durumu 27 Ağustos'ta, 100'den fazla insan hakları grubu ve sivil toplum kuruluşundan (STK) oluşan koalisyon tarafından da gündeme getirilmişti.

Rubio'ya mektup yazan koalisyon, İsrail'in dayattığı olumsuz hapishane şartları nedeniyle İbrahim'in sağlık durumunun gittikçe kötüleştiğini belirtmiş ve yönetimden serbest bırakılması için harekete geçmesini talep etmişti.