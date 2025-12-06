Haberler

CENTCOM Komutanı Cooper "Hizbullah'a silah sevkiyatlarını engellediği için" Suriye'yi tebrik etti

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye güvenlik güçlerini, Hizbullah'a yapılması planlanan silah sevkiyatlarını engelledikleri için tebrik etti. Cooper, ABD ve bölgesel ortakların ortak hedeflerinin bölgedeki barış ve istikrarı sağlamak olduğunu vurguladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye'yi, "yakın zamanda Hizbullah'a yapılması planlanan çok sayıda silah sevkiyatını engellediği" gerekçesiyle tebrik etti.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cooper'ın, son dönemde Hizbullah'a yapılması planlanan bazı silah sevkiyatlarına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Buna göre, Cooper, "Suriye güvenlik güçlerini, yakın zamanda çok sayıda silah sevkiyatını engelledikleri için tebrik ediyorum. Bu sevkiyatlar, Lübnan Hizbullahına yönelikti." ifadelerini kullandı.

Amiral Cooper, ABD ve bölgesel ortaklarının, "Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Orta Doğu'da barış ile istikrarın korunması konusunda ortak çıkarlara sahip olduğunu" belirtti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
