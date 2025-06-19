Amerikalıların İrana Yönelik Olası Hava Saldırısına Duyguları Bölünmüş Durumda

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Wall Street Journal tarafından yapılan ankete göre, Amerikalıların yüzde 45'i İran'a yönelik olası hava saldırılarını desteklemiyor. Demokrat partililerin büyük çoğunluğu karşı çıkarken, Cumhuriyetçiler arasında destek oranı daha yüksek.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin anketine göre Amerikalıların yüzde 45'i, ülkelerinin İran'a yönelik olası hava saldırısını desteklemiyor.

WSJ, yaptığı ankette 1000 ABD vatandaşına ülkelerinin İran'a yönelik olası hava saldırılarını destekleyip desteklemediklerini sordu.

Ankete katılanların yüzde 45'i saldırıya açıkça karşı olduklarını belirtti.

Katılımcıların yüzde 30'u emin olmadıklarını, yüzde 25'i ise İran'a yönelik olası hava saldırısını desteklediklerini ifade etti.

Demokratların üçte ikisi karşı çıkıyor

Ankete katılan Demokratların üçte ikisi, İran'a yönelik olası hava saldırısına karşı çıktıklarını belirtti.

Öte yandan Cumhuriyetçilerin yüzde 47'si, saldırıları desteklediklerini, yüzde 24'ü karşı olduklarını ve yüzde 29'u bu konuda fikir sahibi olmadıklarını dile getirdi.

Ankete katılan her 10 kişiden 7'si, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda bilgi sahibi olduklarını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 39'u ABD'nin İran ile geniş çaplı savaşa girme olasılığından çok, yüzde 43'ü ise kısmen endişeli olduklarını bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 70'i, İran'ın nükleer programını ABD için tehdit olarak değerlendirdi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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