Amedspor Süper Lig'de… Diyarbakır'ın Dört Bir Yanında Coşkulu Kutlama

Güncelleme:
Deplasmanda karşılaştığı Iğdırspor ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesi Diyarbakır’da coşkuyla kutlandı. Kentin dört bir yanından sevinç gösterileri sürüyor.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

TFF1. Lig'in son haftasında deplasmanda Iğdırspor ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 74 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak Erzurumspor'un arından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Amedspor'un bu başarısı Diyarbakır temsilcisinin 16 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı.

Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi Diyarbakır'da coşkulu anlara sahne oldu. Kentin birçok noktasında kurulan dev ekranlarla maçı takip eden futbolseverler, hakemin son düdüğüyle Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesini davul zurna eşliğinde çektikleri halayla kutladı.

Diyarbakır'ın dört bir yanında sevinç gösterileri yapan futbolseverler, havai fişek atıp, meşale yakıp, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Amedspor'un başarısını araçlarıyla şehirde konvoy yaparak 16 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı.

Kentteki coşkulu kutlamalar gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
