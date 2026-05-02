Haberler

Amedspor Kutlamalarında 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amedspor'un Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle Diyarbakır’da yapılan kutlamalarda yorgun merminin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda yorgun merminin isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden kutlamalara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün milyonların özlemle beklediği şampiyonluğa ulaşmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Dört bir yanda başlayan kutlamaların, birlik ve coşku içerisinde devam etmesini temenni ediyoruz. Bu anlamlı sevinci paylaşırken, kutlamalar sırasında kimseye zarar verebilecek davranışlardan kaçınılmasını, özellikle araç kullanırken ve kutlama yaparken gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz. Hep birlikte, sorumluluk bilinciyle ve örnek bir şekilde kutlayalım" denildi.

Kaynak: ANKA
Canlı anlatım: Samsun'da beşinci gol ve kırmızı kart geldi! Galatasaray'a büyük şok

Samsun'da Galatasaray'a üst üste büyük şok! Neler oluyor neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Abisi, önümüzdeki yıl çalıştıracağı takımı ilan etti
Beylikdüzü'nde araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Sır dolu olay! Aracın içine bakan arkadaşları dehşetle karşılaştı
Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

Türk siyasetinde Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Süper Lig'e çıkan Amedspor'a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler

Amedspor'a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler
İstanbul’da yine bir 'Fahiş fiyat' skandalı: Haliç'te turiste 7 bin 100 TL berber faturası kesildi

Berberden turiste görülmemiş tuzak! Adisyon değil "servet" listesi