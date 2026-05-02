Amedspor Kutlamalarında 2 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda yorgun merminin isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden kutlamalara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün milyonların özlemle beklediği şampiyonluğa ulaşmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Dört bir yanda başlayan kutlamaların, birlik ve coşku içerisinde devam etmesini temenni ediyoruz. Bu anlamlı sevinci paylaşırken, kutlamalar sırasında kimseye zarar verebilecek davranışlardan kaçınılmasını, özellikle araç kullanırken ve kutlama yaparken gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz. Hep birlikte, sorumluluk bilinciyle ve örnek bir şekilde kutlayalım" denildi.

Kaynak: ANKA