Amedspor Başkanı'ndan Tartışmalara Yanıt: Gündemimiz Sportif Başarı

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Hatayspor ile oynanan maçta sahaya 'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı ve Minnetle Anıyoruz' pankartıyla çıkılmasının ardından sosyal medyada yaşanan tartışmalara değindi. Eren, bu tür tartışmaların kulübün gündemi olmadığını vurguladı ve sportif başarı odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

(DİYARBAKIR) - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, hafta sonu Hatayspor ile yapılan karşılaşmada, her iki takım oyuncularının sahaya "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı ve Minnetle Anıyoruz" yazılı pankartla çıkmasının ardından sosyal medyadaki tartışmalarla ilgili, "Bu tartışmalar bizim gündemimiz değil. Amedspor'umuzun gündemi kendi rengiyle, kimliğiyle, halkının, toplumunun kendisine verdiği değer yargılarıyla sportif başarılar elde etmek. Bu halkın heyecanına, bu halkın duyduğu başarı özlemine kilitlenmiş ve odaklanmış. Bunlar resmi süreçler, resmi prosedürler" dedi.

Nahit Eren, düzenlediği basın toplantısında Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşan Amed Sportif Faaliyetler ile Atakaş Hatayspor'un oyuncularının  "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı ve Minnetle Anıyoruz" yazılı pankartla sahaya çıkmasının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Nahit Eren, "Amedspor üzerinden yaratılan bu tartışmaların çok da bizlerin gündemi olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu ülkede bu müsabakaların ya da bu müsabakalarda takımların sahaya pankart konusunda nasıl ve ne şekilde çıktığı, aslında sizin gibi olaya konuya hakim olanlar tarafından biliniyor" şeklinde konuştu.

"Sahaya Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği bir pankartla çıkıldı"

Sahaya "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı ve Minnetle Anıyoruz" yazılı pankartla çıkılmasının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlendiğini ifade eden Eren, şunları söyledi:

"Bizim normal zamanlarda bile Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kendi özgün ya da sosyal sorumluluk projemiz kapsamında yaptığımız her etkinlikteki pankart tabii ki de Türkiye Futbol Federasyonu'na önceden bildirilmek suretiyle gerçekleşiyor. Ama bu hafta Türkiye'de 7, 8, 9 Kasım itibarıyla oynanan bütün resmi maçlara Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği bir pankartla çıkıldı. Bu tartışmalar bizim gündemimiz değil. Bizim Amedspor'umuzun gündemi kendi rengiyle, kimliğiyle, halkının, toplumunun kendisine verdiği değer yargılarıyla sportif başarılar elde etmek. Bu halkın heyecanına, bu halkın duyduğu başarı özlemine kilitlenmiş ve odaklanmış. Bunlar resmi süreçler, resmi prosedürler. Bu tür tartışmalarla gerçekten kulübümüzün ya da takımımızın motivasyonunu düşürecek durumlar ve pozisyonlara asla girmeyeceğiz."

